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В России напишут экологический диктант о Байкале

В России напишут экологический диктант о Байкале
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Акция состоится уже завтра, 15 мая

15 мая в 15:00 состоится ежегодный IV Байкальский экологический диктант «Байкал — объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО». В этом году диктант будет посвящён Году семьи в Российской Федерации, столетию Всероссийского общества охраны природы и 70-летнему юбилею Иркутского отделения ВООП. Автором текста, как и в прошлом году, выступит детская писательница Анна Масленникова.

Кроме того, на этот раз Байкальский диктант может стать самым массовым за всю историю своего существования. В начале мая на 450 опорных площадках в 25 регионах России свои намерения участвовать подтвердили более 12 100 человек. Подавляющее число площадок находятся в Иркутской области. В Бурятии диктант проведут в Улан-Удэ, Кырене, Харашибири и Новоильинске.

Напомним, что впервые Байкальский диктант состоялся в 2021 году и собрал более 2 500 участников. Уже через два года количество желающих проверить свои знания о Байкале выросло до 10 000 человек.

Возрастное ограничение: 6+.
Байкал диктант акция экология

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