Спортсмены республики успешно выступили на фестивале «Siberian Power Show»
Александр Тырин, атаман республиканского казачьего общества из Северобайкальска, одержал победу на всероссийских соревнованиях «Кубок чемпионов» по спортивному метанию ножа в рамках международного спортивного фестиваля «Siberian Power Show», которые проходили в Красноярске с 10 по 12 мая.
В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены со всей России, в том числе мастера спорта, мастера спорта международного класса, чемпионы России, Европы и мира, члены сборной страны.
Помимо метания ножа, в программе фестиваля «Siberian Power Show» проходили соревнования по мас-реслингу, пауэрлифтингу, бодибилдингу, силовому экстриму, кроссфиту, армрестлингу, тяжёлой атлетике, армлифтингу, фитнесу, бои по ММА и тайскому боксу, а также другие состязания.
Ещё один представитель Бурятии Константин Борисов завоевал серебро на соревнованиях в рамках международного турнира «Siberian Power Show». Ранее Константин выполнил норматив КМС на кубке России в Подольске. Спортсмен выступает в категории «Атлетик. Свыше 180 см».
- Впервые в истории бодибилдинга Бурятии спортсмен выигрывает серебро данного турнира, - сообщили в министерстве спорта РБ.
Казак из Бурятии выиграл «Кубок чемпионов» по метанию ножа
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