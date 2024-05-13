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Казак из Бурятии выиграл «Кубок чемпионов» по метанию ножа

Казак из Бурятии выиграл «Кубок чемпионов» по метанию ножа
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Спортсмены республики успешно выступили на фестивале «Siberian Power Show»

Александр Тырин, атаман республиканского казачьего общества из Северобайкальска, одержал победу на всероссийских соревнованиях «Кубок чемпионов» по спортивному метанию ножа в рамках международного спортивного фестиваля «Siberian Power Show», которые проходили в Красноярске с 10 по 12 мая.

В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены со всей России, в том числе мастера спорта, мастера спорта международного класса, чемпионы России, Европы и мира, члены сборной страны.

Помимо метания ножа, в программе фестиваля «Siberian Power Show» проходили соревнования по мас-реслингу, пауэрлифтингу, бодибилдингу, силовому экстриму, кроссфиту, армрестлингу, тяжёлой атлетике, армлифтингу, фитнесу, бои по ММА и тайскому боксу, а также другие состязания.

Ещё один представитель Бурятии Константин Борисов завоевал серебро на соревнованиях в рамках международного турнира «Siberian Power Show». Ранее Константин выполнил норматив КМС на кубке России в Подольске. Спортсмен выступает в категории «Атлетик. Свыше 180 см».

- Впервые в истории бодибилдинга Бурятии спортсмен выигрывает серебро данного турнира, - сообщили в министерстве спорта РБ.
Бурятия спорт метание ножа бодибилдинг фестиваль

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