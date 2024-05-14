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В июне из аэропорта Читы запустят ночные рейсы до Москвы

В июне из аэропорта Читы запустят ночные рейсы до Москвы
Общество,  Фото:скриншот с видео аэропорта Читы

Их будет выполнять S7

Ночные рейсы авиакомпании S7 Airlines будут выполняться из читинского аэропорта Кадала в столицу России с июня. Об этом сообщил зампред правительства Забайкальского края Алексей Гончаров.

«В июне S7 запускает ночные рейсы три раза в неделю, с июля самолёты компании будут выполнять полёты каждую ночь», - цитирует Гончарова пресс-служба регионального правительства.

По словам вице-премьера, в мае S7 Airlines выполняет рейсы из Читы в Москву 14 раз в неделю, в июне будет 16 раз в неделю, в июле-августе - 21 раз в неделю.

Отметим, что в аэропорту Читы с вводом в марте весенне-летнего расписания расширилась география полётов.

Гончаров добавил, что Забайкалье ведёт переговоры по открытию нового авиамаршрута с компанией Nordwind - планируется организация прямого перелёта из краевой столицы в Казань.

«Авиакомпанией из аэропорта Казани организовано 26 направлений, то есть они достаточно активно эту работу ведут. Думаю, что у нас получится с ней взаимодействовать», - добавил забайкальский зампред.

Как сообщал «Байкал-Daily», рейсы Nordwind по маршруту Казань – Улан-Удэ – Казань стартовали 4-5 мая. Направление пользуется популярностью у пассажиров.
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