В июне из аэропорта Читы запустят ночные рейсы до Москвы

Их будет выполнять S7

Ночные рейсы авиакомпании S7 Airlines будут выполняться из читинского аэропорта Кадала в столицу России с июня. Об этом сообщил зампред правительства Забайкальского края Алексей Гончаров.

«В июне S7 запускает ночные рейсы три раза в неделю, с июля самолёты компании будут выполнять полёты каждую ночь», - цитирует Гончарова пресс-служба регионального правительства.

По словам вице-премьера, в мае S7 Airlines выполняет рейсы из Читы в Москву 14 раз в неделю, в июне будет 16 раз в неделю, в июле-августе - 21 раз в неделю.

Отметим, что в аэропорту Читы с вводом в марте весенне-летнего расписания расширилась география полётов.



Гончаров добавил, что Забайкалье ведёт переговоры по открытию нового авиамаршрута с компанией Nordwind - планируется организация прямого перелёта из краевой столицы в Казань.

«Авиакомпанией из аэропорта Казани организовано 26 направлений, то есть они достаточно активно эту работу ведут. Думаю, что у нас получится с ней взаимодействовать», - добавил забайкальский зампред.