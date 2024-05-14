Его обнаружили при сносе дома в исторической части города
В столице Бурятии прямо под землёй обнаружили старинный колокол. На него наткнулись рабочие, занимающиеся реконструкцией центра города. Реликвию нашли при сносе домов на улице Кузнечная, рассказали в управлении комплексного развития территорий (УКРТ).
На колоколе есть изображения и надписи на церковнославянском языке. Находку уже вовсю изучают специалисты комитета по охране объектов культурного наследия.
Благодаря мастер-плану, который прошлой весной одобрил президент страны Владимир Путин, в исторической части Улан-Удэ появятся межвузовский кампус для студентов, новые здания Национального музея Бурятии и театра «Байкал» и благоустроенная набережная. На двух улицах – Смолина и Свободы – сделают двухстороннее движение, а чтобы разгрузить центр, оборудуют перехватывающие парковки и многоуровневые паркинги.
Кроме того, там построят новый жилой квартал, ради которого придётся снести десятки домов. На месте старых и аварийных будут современные – с коммерческими помещениями на первых этажах и со всей необходимой социальной инфраструктурой. Речь о двух садиках, школе на 700 с лишним учеников и поликлинике.
Как отметил руководитель УКРТ Зана Тумуров, православного храма на месте, где накануне откопали колокол, не было. Но версии, почему он там оказался, есть.
- Скорее всего, в советское время, когда церкви переоборудовали под другие нужды, жившие на улице люди этот колокол спасали. Его обнаружили в фундаменте дома. Очень волнительно и радостно, что удалось не упустить это событие. Хотя работы ведутся очень внимательно, ценность могла затеряться среди строительного мусора, – подчеркнул Тумуров. – Языка у колокола нет – скорее всего, он был на какой-то верёвке. Обязательно обратимся в епархию, к работникам Национального музея Бурятии и определим его дальнейшую судьбу.
В центре Улан-Удэ откопали старинный колокол
Общество, Фото:
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