14 мая

13 мая

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В селе Бурятии полыхала сухая трава

В селе Бурятии полыхала сухая трава
Происшествия,  Фото:«Еравна-инфо.24/7»
Она загорелась из-за неосторожности с огнём

Возгорание произошло в минувший понедельник, 13 мая, в еравнинском селе Сосново-Озёрское. На улице Лесная вспыхнула сухая трава. Причиной стало неосторожное обращение с огнём, сообщает «Еравна-инфо.24/7».

Пламя охватило площадь в 20 квадратных метров. Оно грозило перекинуться на дворовые постройки. К тушению привлекли трёх человек, задействовать пришлось одну единицу техники. К 20:59 пожар ликвидировали.
трава возгорание

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