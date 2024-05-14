ДТП произошло около полуночи
Около 12 часов ночи 13 мая на улице Магистральная в Улан-Удэ произошло ДТП с двумя пострадавшими. Там столкнулись «Тойота Камри» и «Тойота Аллион».
- 43-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомашиной «Тойота Аллион» под управлением 37-летнего водителя, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате аварии травмы различной степени тяжести получили две пассажирки «Аллиона» - девушки 26 и 28 лет. Их доставили в больницу, уточнили в Госавтоинспекции.
Как сообщал «Байкал-Dailу», также накануне на бульваре Карла Маркса прямо на «зебре» сбили 11-летнего мальчика.
В Улан-Удэ в столкновении «Тойот» пострадали две девушки
Происшествия, Фото:
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