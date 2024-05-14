Работы проведут в 2025 году
В одном из городов Бурятии, Закаменске, благоустроят сквер Невского. По результатам голосования за дизайн-проект наибольшее количество голосов набрал вариант №1. Напомним, что 30 апреля завершилось всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства.
По выбранному дизайн-проекту в 2025 году будут выполнены работы по организации трёх зон: прогулочной, детской игровой и зоны отдыха. Будут установлены малые архитектурные формы: детский игровой комплекс, уличная мебель, конструкции с подсветкой. Об этом сообщает администрация Закаменска.
В Закаменске определились с благоустройством сквера
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