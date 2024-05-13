Он скончался на месте
В субботу, 11 мая, в Закаменском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. Погиб 20-летний молодой человек, управлявший грузовиком.
- Около 17.30 часов 20-летний водитель грузового автомобиля «Вольво», следуя по технологической дороге в местности Инкур, в 3 км от города Закаменск не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. Молодой водитель погиб на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого о смертельном ДТП сообщалось 1 мая. На парковке ночного клуба в Улан-Удэ произошёл конфликт между двумя компаниями, вспыхнула массовая драка. 21-летний парень сел за руль автомобиля Nissan и поехал прямо на оппонентов. В итоге он насмерть задавил 22-летнего молодого человека, причём из своей же компании. Водителю предъявлено обвинение в убийстве, совершённом общеопасным способом.
31 апреля в Кабанском районе водитель Nissan X-Trail погиб, врезавшись в кафе.
Утром 25 апреля в Хоринском районе погиб водитель автомобиля Toyota Corolla Spasio. Той же ночью в Закаменском районе мужчина погиб при буксировке машины.
В Бурятии погиб 20-летний водитель грузовика
Происшествия, Фото:
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