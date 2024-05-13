Временные отключения состоятся в Железнодорожном районе
В столице Бурятии для технического обслуживания трансформаторных подстанций с 14 по 16 мая будет произведено отключение электроэнергии.
По информации администрации Железнодорожного района, света не будет по следующим адресам:
14 мая
с 9:00 до 12:00 - п. Полигон, ул. Таганская;
с 13:00 до 17:00 - ул. Мостостроителей, ул. Брусничная, ул. Комарова;
с 15:00 до 17:00 - ул. Л.Шевцовой, ул. Земнухова.
15 мая
с 9:00 до 12:00 - ул. Телембинская, Сахюртинский переулок;
с 13:00 до 15:00 - ул. Журавлиная;
с 15:00 до 17:00 - ул. Рождественская, ул. Балдано.
16 мая
с 9:00 до 12:00 - ул. Красный ручей.
В Улан-Удэ три дня будут отключать свет
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