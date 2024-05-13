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В Улан-Удэ три дня будут отключать свет

В Улан-Удэ три дня будут отключать свет
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Временные отключения состоятся в Железнодорожном районе

В столице Бурятии для технического обслуживания трансформаторных подстанций с 14 по 16 мая будет произведено отключение электроэнергии.

По информации администрации Железнодорожного района, света не будет по следующим адресам:

14 мая
с 9:00 до 12:00 - п. Полигон, ул. Таганская;
с 13:00 до 17:00 - ул. Мостостроителей, ул. Брусничная, ул. Комарова;
с 15:00 до 17:00 - ул. Л.Шевцовой, ул. Земнухова.

15 мая
с 9:00 до 12:00 - ул. Телембинская, Сахюртинский переулок;
с 13:00 до 15:00 - ул. Журавлиная;
с 15:00 до 17:00 - ул. Рождественская, ул. Балдано.

16 мая
с 9:00 до 12:00 - ул. Красный ручей.
Улан-Удэ отключение света

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