В Улан-Удэ три дня будут отключать свет

Временные отключения состоятся в Железнодорожном районе



В столице Бурятии для технического обслуживания трансформаторных подстанций с 14 по 16 мая будет произведено отключение электроэнергии.



По информации администрации Железнодорожного района, света не будет по следующим адресам:



14 мая

с 9:00 до 12:00 - п. Полигон, ул. Таганская;

с 13:00 до 17:00 - ул. Мостостроителей, ул. Брусничная, ул. Комарова;

с 15:00 до 17:00 - ул. Л.Шевцовой, ул. Земнухова.



15 мая

с 9:00 до 12:00 - ул. Телембинская, Сахюртинский переулок;

с 13:00 до 15:00 - ул. Журавлиная;

с 15:00 до 17:00 - ул. Рождественская, ул. Балдано.



16 мая

с 9:00 до 12:00 - ул. Красный ручей.

