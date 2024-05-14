В Бурятии стартует чемпионат по мотокроссу

Первый этап пройдёт в эту субботу



18 мая в Бурятии состоится первый этап открытого чемпионата республики по мотокроссу. Местом проведения соревнований станет село Нюки Кабанского района.



Соревнования пройдут в классах «65 куб. см» (8-10 лет), «65 куб. см» (10-12 лет), «85 куб. см» (11-15 лет), «125 куб. см» (13-17 лет), «125 куб. см» (15-23 года), «250 куб. см» (от 15 лет и старше), «Открытый» (от 35 лет и старше), «500 куб. см. Эндуро» (от 15 лет и старше), «Ветераны» (от 45 лет и старше» и «500 куб. см. Мотоциклы с коляской» (от 16 лет и старше).



Регистрация пройдёт с 10:00 до 11:00. Тренировка состоится с 10:00 до 11:00 по классам. Открытие соревнований запланировано на 12:00.



Возрастное ограничение: 6+.

