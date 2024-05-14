Выставлены дополнительные экипажи ДПС
14 мая, в День поминовения усопших, традиционно собирает большое количество людей и неизбежно осложняет дорожную обстановку вблизи кладбищ.
В местах массового скопления населения в Бурятии будут дежурить дополнительные наряды ДПС.
- Госавтоинспекция рекомендует гражданам, прибывающим на автомобильном транспорте, строго соблюдать правила дорожного движения, руководствоваться жестами регулировщиков и осуществлять парковку без создания помех. Пешеходам также стоит внимательно отнестись к собственной безопасности, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Госавтоинспекция призывает жителей республики с пониманием отнестись к возможным осложнениям дорожной ситуации и уважать других участников дорожного движения.
В Родительский день ГИБДД в Бурятии усилит дорожный контроль
Общество, Фото:
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