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Семья погорельцев просит жителей Бурятии о помощи

Семья погорельцев просит жителей Бурятии о помощи
Общество,  Фото:предоставлено В. Стяжкиным
Пенсионеры остались без единственного жилья после страшного пожара

На прошлой неделе, 10 мая, в Улан-Удэ вспыхнул четырёхквартирный дом с гаражом. Пожар произошёл на улице Хахалова. Его тушили 23 человека, а привлечь пришлось семь единиц техники.

К счастью, обошлось без пострадавших. Выбраться из охваченной огнём постройки людям помогли сотрудники ГИБДД, которые первыми заметили возгорание.

 

Сам дом восстановлению не подлежит. Проживавшая там супружеская пара лишилась крыши над головой и всего, что было нажито за 40 лет брака. Идти пенсионерам некуда. Глава семьи – инвалид первой группы. Он не ходячий.

- Родители уже в возрасте, они остались без крова. Дом не подлежит восстановлению – только под снос. Возможности приобрести жильё нет, – рассказал «Байкал-Daily» сын пенсионеров Вячеслав.

Семья просит жителей Бурятии о помощи. Поддержать погорельцев могут все желающие. Перевести средства можно по номеру +7 914 984 24 88, привязанному к карте Сбера (Получатель – Стяжкина Галина Дмитриевна). 

пожар помощь пострадавшим

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