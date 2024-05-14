Семья погорельцев просит жителей Бурятии о помощи

Сам дом восстановлению не подлежит. Проживавшая там супружеская пара лишилась крыши над головой и всего, что было нажито за 40 лет брака. Идти пенсионерам некуда. Глава семьи – инвалид первой группы. Он не ходячий.- Родители уже в возрасте, они остались без крова. Дом не подлежит восстановлению – только под снос. Возможности приобрести жильё нет, – рассказал «Байкал-Daily» сын пенсионеров Вячеслав.Семья просит жителей Бурятии о помощи. Поддержать погорельцев могут все желающие. Перевести средства можно по номеру +7 914 984 24 88, привязанному к карте Сбера (Получатель – Стяжкина Галина Дмитриевна).