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Глава Бурятии прокомментировал назначение Юрия Трутнева вице-премьером правительства РФ

Глава Бурятии прокомментировал назначение Юрия Трутнева вице-премьером правительства РФ
Власть,  Фото:t.me/alexeytsydenov, пресс-служба правительства РБ

И рассказал о совместных планах

Как сообщал «Байкал-Daily», 13 мая депутаты Госдумы проголосовали большинство голосов за назначение Юрия Трутнева зампредом правительства страны. Он остаётся и полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

Трутнев не раз бывал в Бурятии, которая вошла в ДФО в ноябре 2018 года. Он сработался с главой республики Алексеем Цыденовым. Тот прокомментировал переназначение Трутнева на своих страницах в соцсетях:

«Юрий Петрович представил депутатам планы по развитию Арктики и Дальнего Востока. Многое уже сделано на Дальнем Востоке, большинство экономических показателей превышает среднероссийский показатель. Вместе с Юрием Петровичем регионы Дальнего Востока начали реализацию поручений президента о реновации 25 дальневосточных городов. Среди них наши Улан-Удэ и Северобайкальск. Строятся школы, больницы, дороги, спортивные и культурные объекты».

«Но ещё более амбициозные планы у нас впереди», - отметил Цыденов.

Он повторил за Трутневым, что к 2030 году по всему Дальнему Востоку и Арктике будет открыто 1700 новых предприятий и создано 230 тысяч рабочих мест.

«Продолжится строительство объектов социальной сферы. Продолжим у нас в республике развитие и модернизацию дорожной и энергетической инфраструктуры. Будем работать над созданием новых технологических отраслей, инновационных производств», - сообщил глава Бурятии.

Республика, по словам Цыденова, - уже неотъемлемая часть Дальнего Востока.

«Социально-экономическое развитие макрорегиона, это в первую очередь развитие районов, сёл и городов. Все эти годы, благодаря вниманию и поддержке Юрия Петровича добивались результатов, которые видны и в экономических показателях, и в видимых преобразованиях в жизни людей. Не сбавляя темпов, продолжим работу на благо Республики Бурятия», - пообещал Алексей Цыденов.
ДФО Трутнев назначения Дальний Восток развитие

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