В Бурятии сельчанам пригрозили штрафами за коров





Коровы, лошади, козы и другие животные должны находиться не где попало, а только на огороженных (или неогороженных) пастбищах, причём под присмотром самих владельцев либо пастуха. Прогон же осуществляется по маршрутам, которые определяют местные власти. Жители Прибайкальского района из-за новых правил столкнулись с серьёзной проблемой, поскольку в нескольких прибрежных сёлах – Турке, Горячинске и Гремячинске – пастбищ просто нет.





Жителей Бичурского района Бурятии предупредили о наказании за скотину, разгуливающую где попало. Фото с коровами, которые пасутся в поле сами по себе, разместили недавно в группе «Бичура-инфо.24/7».- В районе идут весенние полевые работы, – рассказали в отделе развития агропромышленного комплекса райадминистрации. – Потому скот должен пастись под присмотром владельца или пастуха в установленных для этого местах.Нарушителям грозят штрафы размером от 3 до 5 тысяч рублей. Самих сельхозживотных при этом могут отправить на так называемую штрафстоянку.- Кроме того, в поле скот может получить отравление – семена обработаны протравителями, а при посеве вносятся минеральные удобрения, – добавили в районной администрации.В декабре в республике в разы увеличили размер штрафов за блудную скотину. Если ранее они колебались от 1 до 5 тысяч рублей для физических, от 2000 до 6000 – для должностных и от 4000 до 10 000 рублей – для юридических лиц, то теперь возросли до 3000-5000, 10 000-50 000 и 50 000-100 000 рублей соответственно.