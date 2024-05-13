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Жители Бурятии вновь встретили медведя на дороге

Жители Бурятии вновь встретили медведя на дороге
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Косолапый уже стал местной знаменитостью – его частенько видят в этом районе

Жители Бурятии вновь встретили медведя в Баргузинском районе. На этот раз дикий зверь был замечен рядом с селом Максимиха. Видео с ним было опубликовано в паблике «Весь Улан-Удэ • Бурятия».

 
Отмечается, что этот косолапый уже стал местной знаменитостью – его частенько видят в этом районе. Судя по записи, медведь не сильно боится машин, двигающихся по трассе: он неторопливо переходит дорогу.

- И это видео – не первое, которое нам присылают с его участием. Похоже, мишка чувствует себя в этих окрестностях как дома и готов позировать на камеру! – говорится в посте.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале мая рядом с трассой был замечен медведь в Баргузинском районе, между Усть-Баргузином и Горячинском.

Специалисты предупреждают: никогда не приближайтесь к медведю, даже если вам кажется, что он ведёт себя «дружелюбно».

- Пусть ваши желания сделать с ним селфи не превысят вашу любознательность, ведь никто не знает, как поведёт себя дикий зверь в эту минуту, - отмечают они.

Не стоит провоцировать агрессию и пугать медведя, потому что это спровоцирует нападение. Также ни в коем случае нельзя подкармливать животное. Пищи в лесу для него достаточно. Начав подкармливать зверя, вы воспитаете в нём попрошайку, который будет потом требовать корма, а в его отсутствии станет агрессивным и способным напасть на человека, страх перед которым он теряет. Ваши действия, даже если вы сюда больше не вернётесь, поставят под угрозу жизнь других людей.

медведь

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