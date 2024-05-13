Жители Бурятии вновь встретили медведя на дороге

Жители Бурятии вновь встретили медведя в Баргузинском районе. На этот раз дикий зверь был замечен рядом с селом Максимиха. Видео с ним было опубликовано в паблике «Весь Улан-Удэ • Бурятия».
Отмечается, что этот косолапый уже стал местной знаменитостью – его частенько видят в этом районе. Судя по записи, медведь не сильно боится машин, двигающихся по трассе: он неторопливо переходит дорогу.
- И это видео – не первое, которое нам присылают с его участием. Похоже, мишка чувствует себя в этих окрестностях как дома и готов позировать на камеру! – говорится в посте.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале мая рядом с трассой был замечен медведь в Баргузинском районе, между Усть-Баргузином и Горячинском.
Специалисты предупреждают: никогда не приближайтесь к медведю, даже если вам кажется, что он ведёт себя «дружелюбно».
- Пусть ваши желания сделать с ним селфи не превысят вашу любознательность, ведь никто не знает, как поведёт себя дикий зверь в эту минуту, - отмечают они.
Не стоит провоцировать агрессию и пугать медведя, потому что это спровоцирует нападение. Также ни в коем случае нельзя подкармливать животное. Пищи в лесу для него достаточно. Начав подкармливать зверя, вы воспитаете в нём попрошайку, который будет потом требовать корма, а в его отсутствии станет агрессивным и способным напасть на человека, страх перед которым он теряет. Ваши действия, даже если вы сюда больше не вернётесь, поставят под угрозу жизнь других людей.