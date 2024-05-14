А на некоторые районы в середине мая обрушится мокрый снег
В середине недели в Бурятии подпортится погода. В ближайшие три дня в республике обещают кратковременные дожди и грозы, в горах – с мокрым снегом. Порывы ветра будут достигать 22 метров в секунду.
При этом в республике в дневное время сохранится жара. В среду, 15 мая, ожидается от +22 до +27 и лишь местами – от +13 до +18 градусов. Ночью – от +4 до +9, где-то – от -1 до -6. В Улан-Удэ – от +22 до +24 и от + 6 до +8 соответственно.
Ночью 16 мая по Бурятии прогнозируют от +5 до +10, где-то – от -3 до +2, в столице республики – от +8 до +10. Днём – от +23 до +28, местами – от +15 до +20, по Прибайкалью и северу – от +9 до +14, в Улан-Удэ – от +24 до +26.
В пятницу, 17 мая, ночная температура будет колебаться от +2 до +7, местами – от -1 до -6, дневная – от +12 до +17, кое-где – от +3 до +8. В городе ночью – от +4 до +6, а днём потеплеет до +13, +15 градусов.
На Бурятию надвигаются дожди и грозы
Общество, Фото:
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