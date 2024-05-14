Сквер Пушкина в Улан-Удэ превратили в общественный туалет

Зону отдыха заполонили агрессивные пьяницы
Жители столицы Бурятии в ужасе от обстановки в сквере имени Пушкина. Посвящённый этому пост появился недавно в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте». Автор публикации рассказал, что на скамейке в зоне отдыха постоянно спят пьяные люди – остальным порой даже негде присесть.
- Эти же люди потом ходят и попрошайничают у сидящих рядом, – говорится в посте.
А ещё пьяницы справляют в сквере естественную нужду. По словам анонимного автора, одна женщина у всех на глазах встала и зашла для этого за лавочку. Ей сделали замечание, и дама вместе с друзьями начала сыпать оскорблениями.
- Когда уже наведут порядок в сквере? Просто невозможно. Почему нет специальных организаций, в которые можно определить таких людей? Они появляются там не в первый раз. Куда можно обратиться с жалобой? – негодуют в соцсетях.
В сентябре улан-удэнцы пожаловались на скопление бездомных на автобусной остановке в 44 квартале. Остановочный павильон призвали демонтировать вместе со скамейкой, чтобы там не собирались граждане без определённого места жительства.
- Пьют, орут, устраивают туалет. Полнейшая антисанитария. Рядом торговые павильоны, место проходимое. Полицию, соцзащиту вызывали – всё без толку. Звонили в администрацию Октябрьского района, но там, как обычно, отправляют к другим лицам, до которых не достучаться, – написали тогда горожане в «Анониме 03».
Чиновников призвали как-то решить эту проблему. В комментариях участники сообщества выразили мнение, что для тех, у кого нет дома, нужно строить специальные учреждения, чтобы они не спали прямо на улицах.
- Не дай бог оказаться в такой ситуации никому из нас. Конечно, страшно и больно смотреть на то, как спившиеся и, возможно, больные физически люди выживают так круглый год, – подчеркнула одна из посетительниц паблика.
Год назад, в марте 2023-го, в том сообществе рассказывали о людях, пьянствующих на улице Терешковой – прямо напротив Русского драматического театра имени Н. А. Бестужева.
Сквер Пушкина в Улан-Удэ превратили в общественный туалет
Общество, Фото:
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