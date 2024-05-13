В Бурятии санитарке недоплачивали «северную» надбавку

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Женщина пожаловалась в прокуратуру



В Баунтовском районе Бурятии после вмешательства прокуратуры восстановили трудовые права бывшей санитарки.



- Женщина с октября 2022 года по февраль 2023 года работала санитаркой в хирургическом отделении Баунтовской центральной районной больницы. Вопреки требованиям трудового законодательства заработная плата выплачивалась ей с учётом надбавки за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в размере 10 %. Тогда как в связи с наличием трудового стажа «северная» надбавка должна была быть установлена в размере 50 %, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Главный врач получил прокурорское представление, после чего бывшей сотруднице произвели перерасчёт заработной платы и выплатили более 14 тысяч рублей.

