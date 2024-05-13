Женщина пожаловалась в прокуратуру
В Баунтовском районе Бурятии после вмешательства прокуратуры восстановили трудовые права бывшей санитарки.
- Женщина с октября 2022 года по февраль 2023 года работала санитаркой в хирургическом отделении Баунтовской центральной районной больницы. Вопреки требованиям трудового законодательства заработная плата выплачивалась ей с учётом надбавки за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в размере 10 %. Тогда как в связи с наличием трудового стажа «северная» надбавка должна была быть установлена в размере 50 %, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Главный врач получил прокурорское представление, после чего бывшей сотруднице произвели перерасчёт заработной платы и выплатили более 14 тысяч рублей.
В Бурятии санитарке недоплачивали «северную» надбавку
Общество, Фото:
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