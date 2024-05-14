Убивший друга улан-удэнец на семь с лишним лет отправился в колонию

Мужчина забил приятеля до смерти



Житель Улан-Удэ, от рук которого погиб его друг, получил 7 лет 10 месяцев лишения свободы. Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.



- Установлено, что 26-летний мужчина в январе 2019 года в квартире в селе Поселье Иволгинского района после совместного распития спиртного избил своего знакомого. Потерпевший впоследствии скончался, - говорится в сообщении.



Дело рассматривалось судом с участием присяжных заседателей. Обвинение представило исчерпывающую совокупность доказательств, на основании которых коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт о виновности подсудимого.



Иволгинский районный суд назначил ему 7 лет 10 месяцев в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на срок 1 год.



Законность постановленного решения проверена Верховным судом республики. Приговор оставлен без изменения и уже вступил в законную силу.

