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Убивший друга улан-удэнец на семь с лишним лет отправился в колонию

Убивший друга улан-удэнец на семь с лишним лет отправился в колонию
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина забил приятеля до смерти

Житель Улан-Удэ, от рук которого погиб его друг, получил 7 лет 10 месяцев лишения свободы. Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.

- Установлено, что 26-летний мужчина в январе 2019 года в квартире в селе Поселье Иволгинского района после совместного распития спиртного избил своего знакомого. Потерпевший впоследствии скончался, - говорится в сообщении.

Дело рассматривалось судом с участием присяжных заседателей. Обвинение представило исчерпывающую совокупность доказательств, на основании которых коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт о виновности подсудимого.

Иволгинский районный суд назначил ему 7 лет 10 месяцев в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на срок 1 год.

Законность постановленного решения проверена Верховным судом республики. Приговор оставлен без изменения и уже вступил в законную силу.
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