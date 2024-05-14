Движение там ограничат на сутки
В ближайшую среду на железнодорожном переезде в кабанском селе Нюки (5549-ый км ВСЖД) будут вестись ремонтные работы. Из-за этого там на сутки – с 19:00 15-го до 19:00 16-го мая – ограничат движение автомобилей
Автомобилистам придётся следовать через ближайший переезд в посёлке Селенгинск (5559-ый километр). Водителей призвали с пониманием отнестись к работам и учитывать это при планировании поездок.
В районе Бурятии опять закроют железнодорожный переезд
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