Тургид из Бурятии призвал иркутян не бурханить





Наш земляк – известный общественник Эрдэни Дымчиков, который более полугода проработал заместителем министра спорта и молодёжной политики Бурятии, официально покинул этот пост в сентябре 2018-го, причём по собственному желанию. После ухода с госслужбы он создал собственную турфирму.



С тех пор Эрдэни организовывает туры по святым местам Бурятии и по буддийским храмам и занимается общественной деятельностью. Недавно он обратился в соцсетях к гидам из соседнего Приангарья, призвав тех отказаться от довольно популярного слова «бурханить».



- Часто слышу, как иркутские коллеги называют так бурятский обряд подношения духам, – отметил Дымчиков. – Никогда не слышал ни от своих родственников, ни от друзей такого. Если буряты хотят сделать подношение духам местности по дороге, то обычно говорят «ургэе», что дословно переводится как «поднимем», то есть «давай поднимем сэржим» – подношение молоком, чаем или спиртным духам местности. Не буду уходить в подробности, что сэржим может быть только чёрным чаем и что совершенно не рекомендуется делать подношение алкоголем, а остановлюсь на слове «бурханить».



Оно, по признанию известного тургида, «очень режет по живому».



- И причём его всегда произносят с такой улыбкой – ведь под этим подразумевается и обязательная выпивка, что не может не радовать отдыхающих туристов, – подчеркнул Эрдэни Дымчиков. – С бурятского «бурхан» переводится как «Бог». И когда я слышу слово «бурханить», это меня возмущает. Звучит грубо. Но это слово даже встречается на сайте многих иркутских туроператоров. Сколько десятков тысяч туристов увезли его с собой? Теперь они пишут в своих статьях про Байкал, что «бурханили». Более того, даже сумки продают с фразой: «Давай побурханим!».



Аналогов при этом достаточно, добавил Дымчиков – и «покапаем», и «поднимем сэржим». А ещё можно сказать «Надо побрызгать» и «Давай поднесём угощение духам местности».



- Уважаемые коллеги из Иркутска, прекратите так говорить туристам. Уберите это слово из своего лексикона, – посоветовал тургид.



Бурханить или побурханить – значит задобрить местных богов (чаще – духов) подношениями, которые делаются на святых местах, в том числе – по дороге к Байкалу. Месяц назад в соцсетях бурно обсуждали обыкновение брызгать молоком из окон. С помощью этого обряда, который называется «сэржэм», верующие просят божества или предков о поиске ответов на волнующие вопросы и о помощи в решении каких-либо жизненных проблем – к примеру, в успешной сдаче экзаменов.