Участие примут команды трёх регионов
С 16 по 18 мая в Улан-Удэ пройдёт турнир по хоккею с шайбой «Кубок Дружбы» среди детей 2015-2016 годов. В соревновании примут участие юные спортсмены из Иркутской области, Забайкальского края и Бурятии.
Турнир проведут на ледовой арене «IceМетр». Вход на матчи свободный.
Расписание игр
16 мая
9:20-10:20 – «IceБАРС» - «Метеор» (Выдрино)
10:40-11:40 – «Олимпия» (ДЮСШ) - «Манул»
12:00-13:00 – «Метеор» (Иркутск) – «Олимпия» (ЦРС)
13:20 -14:20 – «IceБАРС» - «Олимпия» (ДЮСШ)
14:40-15:40 – «Метеор» (Выдрино) – «Олимпия» (ЦРС)
16:00-17:00 – «Манул» - «Метеор» (Иркутск)
17 мая
9:20-10:20 – «IceБАРС» - «Метеор» (Иркутск)
10:40-11:40 – «Олимпия» (ЦРС) – «Манул»
12:00-13:00 – «Метеор» (Выдрино) – «Олимпия» (ДЮСШ)
13:20-14:20 – «IceБАРС» - «Олимпия» (ЦРС)
14:40-15:40 – «Манул» - «Метеор» (Выдрино)
16:00-17:00 – «Олимпия» (ДЮСШ) – «Метеор» (Иркутск)
18 мая
8:50-09:50 – «IceБАРС» – «Манул»
10:10-11:10 – «Олимпия» (ЦРС) – «Олимпия» (ДЮСШ)
11:30-12:20 –«Метеор» (Иркутск) – «Метеор» (Выдрино)
12:30-13:10 - Торжественное закрытие.
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ состоится хоккейный кубок
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