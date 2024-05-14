В Улан-Удэ состоится хоккейный кубок

Участие примут команды трёх регионов



С 16 по 18 мая в Улан-Удэ пройдёт турнир по хоккею с шайбой «Кубок Дружбы» среди детей 2015-2016 годов. В соревновании примут участие юные спортсмены из Иркутской области, Забайкальского края и Бурятии.



Турнир проведут на ледовой арене «IceМетр». Вход на матчи свободный.



Расписание игр



16 мая

9:20-10:20 – «IceБАРС» - «Метеор» (Выдрино)

10:40-11:40 – «Олимпия» (ДЮСШ) - «Манул»

12:00-13:00 – «Метеор» (Иркутск) – «Олимпия» (ЦРС)

13:20 -14:20 – «IceБАРС» - «Олимпия» (ДЮСШ)

14:40-15:40 – «Метеор» (Выдрино) – «Олимпия» (ЦРС)

16:00-17:00 – «Манул» - «Метеор» (Иркутск)



17 мая

9:20-10:20 – «IceБАРС» - «Метеор» (Иркутск)

10:40-11:40 – «Олимпия» (ЦРС) – «Манул»

12:00-13:00 – «Метеор» (Выдрино) – «Олимпия» (ДЮСШ)

13:20-14:20 – «IceБАРС» - «Олимпия» (ЦРС)

14:40-15:40 – «Манул» - «Метеор» (Выдрино)

16:00-17:00 – «Олимпия» (ДЮСШ) – «Метеор» (Иркутск)



18 мая

8:50-09:50 – «IceБАРС» – «Манул»

10:10-11:10 – «Олимпия» (ЦРС) – «Олимпия» (ДЮСШ)

11:30-12:20 –«Метеор» (Иркутск) – «Метеор» (Выдрино)

12:30-13:10 - Торжественное закрытие.



Возрастное ограничение: 0+.

