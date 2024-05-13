В Бурятии чёрные лесорубы обесточили два села

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

По их вине люди сидели без света несколько часов



Всё случилось вечером 12 мая в Кабанском районе. В сёлах Творогово и Мурзино произошёл обрыв проводов в трёх пролётах электроопор, сообщает «Кабанск-инфо.24/7». В итоге населённые пункты остались без света.



Причиной стала незаконная рубка деревьев. К устранению последствий аварии привлекли бригаду РЭС из пяти человек. Задействовать пришлось три единицы техники.



Электроэнергии сельчане лишились на весь вечер и ночь – восстановить её должны были к четырём часам утра 13 мая.





