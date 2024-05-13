Ещё одна девушка получила тяжёлые травмы
Сегодня днём в Селенгинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП.
В восьми километрах от Гусиноозёрска 36-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» не справился с управлением – машина съехала с дороги и опрокинулась.
- В результате ДТП 33-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия. 18-летняя девушка с тяжёлыми травмами госпитализирована в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как выяснилось, водитель был пьян. Результат освидетельствования показал 0,90 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Сотрудниками ДПС составили соответствующий административный материал.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в воскресенье, 12 мая, в том же Селенгинском районе пьяный водитель КамАЗа насмерть сбил пешехода.
11 мая в Закаменском районе погиб 20-летний молодой человек, управлявший грузовиком.
В Бурятии по вине пьяного водителя «Тойоты Камри» погиб пассажир
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Девушка решила «кинуть на деньги» бойца
Пёс вырвался из вольера и покусал ребёнка
Пожар произошёл на территории бывшего стекольного завода
Огонь уничтожил более 400 гектаров растительности
Неизвестные пригрозили ей уголовными делами за разглашение гостайны
Её госпитализировали
Движение поездов на участке было восстановлено ещё вчера
Их приговорили к различным срокам
Вложить деньги она уговорила и свою маму
Личность погибшего устанавливается
Он скончался на месте
Возбуждено уголовное дело о теракте
Ребятишки оказались больны туберкулёзом
Мужчина нанёс ущерб на 66 тысяч
Пострадавших нет