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В Бурятии по вине пьяного водителя «Тойоты Камри» погиб пассажир

В Бурятии по вине пьяного водителя «Тойоты Камри» погиб пассажир
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Ещё одна девушка получила тяжёлые травмы

Сегодня днём в Селенгинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП.

В восьми километрах от Гусиноозёрска 36-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» не справился с управлением – машина съехала с дороги и опрокинулась.

- В результате ДТП 33-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия. 18-летняя девушка с тяжёлыми травмами госпитализирована в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как выяснилось, водитель был пьян. Результат освидетельствования показал 0,90 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Сотрудниками ДПС составили соответствующий административный материал.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в воскресенье, 12 мая, в том же Селенгинском районе пьяный водитель КамАЗа насмерть сбил пешехода.

11 мая в Закаменском районе погиб 20-летний молодой человек, управлявший грузовиком
ДТП смерть

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