Мероприятие прошло накануне Дня Победы
В Улан-Удэ накануне Дня Победы прошло открытие выставочно-экспозиционного зала Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова. Зал боевой и трудовой славы посвящён памяти преподавателей, сотрудников, студентов и выпускников Бурят-Монгольского пединститута и БГУ им. Доржи Банзарова – героев Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и специальной военной операции.
В выставочном зале представлены экспонаты, свидетельствующие о военных событиях и вкладе российского народа и вуза в победу.
Как сообщили в министерстве образования РБ, в республике по 31 мая проходит цикл просветительских мероприятий в вузах и учреждениях среднего профессионального образования. Также проводятся интерактивные интеллектуальные игры и тематические кинопоказы, приуроченные ко Дню Победы. Кроме этого, попробовать себя в качестве лектора, выступить перед аудиторией и поделиться с молодёжью подвигами наших соотечественников в период Великой Отечественной войны может каждый.
В вузе Бурятии открылся зал боевой и трудовой славы
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