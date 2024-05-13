В вузе Бурятии открылся зал боевой и трудовой славы

Мероприятие прошло накануне Дня Победы



В Улан-Удэ накануне Дня Победы прошло открытие выставочно-экспозиционного зала Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова. Зал боевой и трудовой славы посвящён памяти преподавателей, сотрудников, студентов и выпускников Бурят-Монгольского пединститута и БГУ им. Доржи Банзарова – героев Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и специальной военной операции.



В выставочном зале представлены экспонаты, свидетельствующие о военных событиях и вкладе российского народа и вуза в победу.



Как сообщили в министерстве образования РБ, в республике по 31 мая проходит цикл просветительских мероприятий в вузах и учреждениях среднего профессионального образования. Также проводятся интерактивные интеллектуальные игры и тематические кинопоказы, приуроченные ко Дню Победы. Кроме этого, попробовать себя в качестве лектора, выступить перед аудиторией и поделиться с молодёжью подвигами наших соотечественников в период Великой Отечественной войны может каждый.

