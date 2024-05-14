Аварийное отключение электроэнергии произошло при проведении земляных работ
Улан-удэнец оставил центр города без света. В понедельник, 13 мая, в 9:39 мужчина проводил земляные работы вблизи дома № 59 по улице Смолина и повредил кабельную линию.
Произошло аварийное отключение электроэнергия частично потребителям ул. Коммунистическая, Ленина, Советская, Соборная, Каландаришвили, Смолина, Сухэ-Батора. В 10:14 всех потребителей запитали по резервной линии.
Время отключения составило 35 минут, сообщает оперативные службы города.
Улан-удэнец на полчаса оставил центр города без света
Происшествия, Фото:
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