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Улан-удэнец на полчаса оставил центр города без света

Улан-удэнец на полчаса оставил центр города без света
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Аварийное отключение электроэнергии произошло при проведении земляных работ

Улан-удэнец оставил центр города без света. В понедельник, 13 мая, в 9:39 мужчина проводил земляные работы вблизи дома № 59 по улице Смолина и повредил кабельную линию.

Произошло аварийное отключение электроэнергия частично потребителям ул. Коммунистическая, Ленина, Советская, Соборная, Каландаришвили, Смолина, Сухэ-Батора. В 10:14 всех потребителей запитали по резервной линии.

Время отключения составило 35 минут, сообщает оперативные службы города.      
отключение света

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