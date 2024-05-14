Улан-удэнец на полчаса оставил центр города без света

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Аварийное отключение электроэнергии произошло при проведении земляных работ



Улан-удэнец оставил центр города без света. В понедельник, 13 мая, в 9:39 мужчина проводил земляные работы вблизи дома № 59 по улице Смолина и повредил кабельную линию.



Произошло аварийное отключение электроэнергия частично потребителям ул. Коммунистическая, Ленина, Советская, Соборная, Каландаришвили, Смолина, Сухэ-Батора. В 10:14 всех потребителей запитали по резервной линии.



Время отключения составило 35 минут, сообщает оперативные службы города.

