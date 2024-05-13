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В районе Бурятии ввели сухой закон

В районе Бурятии ввели сухой закон
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Там сутки не будут продавать алкоголь

Тарбагатайцев предупредили, что в ближайшую пятницу, 17 мая, во всём районе не будут продавать алкоголь. Причина тому – последние звонки в школах, пишет «Тарбагатай-инфо.24/7». Соответствующее постановление № 76 подписали в райадминистрации 8 мая.

Сухой закон в республике действует во время последних звонков в школах, в День защиты детей 1 июня, в Сурхарбан, День города (отмечается в третью субботу июня) и в День знаний 1 сентября. Исключение делают лишь для заведений общепита, где горячительные напитки есть в меню.

Тем, кто не соблюдает эти требования, грозят штрафы по статье 14.16 КоАП РФ («Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»). Для должностных лиц их размер колеблется от 20 до 40, а для юридических – от 100 до 300 тысяч рублей.

Скоро этот список может пополниться – табу предложили ввести во всемирный день здоровья 7 апреля, всероссийский день трезвости и борьбы с алкоголизмом 11 сентября и День молодёжи – в последнюю субботу июня. В апреле вопрос даже вынесли на общественное обсуждение. 
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