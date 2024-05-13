Ребятишки оказались больны туберкулёзом
Эта страшная трагедия произошла в начале марта в Иволгинском районе. В селе Поселье вспыхнул частный дом. Огонь охватил площадь в 40 квадратных метров.
В итоге погибли две девочки, одной из которых было 6, а другой – 9 лет. Пожар, как выяснилось, устроил пьяный глава семейства, разливший бензин. Его и супругу с ожогами разной степени и отравлением продуктами горения увезли в больницу скорой медицинской помощи в Улан-Удэ. Мужчина вскоре скончался.
В СУ СКР по Бурятии возбудили уголовное дело по пунктам «а», «в» и «е» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство двух малолетних, совершённое общеопасным способом»). Ход и результаты его расследования взяла под контроль прокуратура Бурятии.
Всего в семье пятеро ребятишек. Трое в тот день были в медучреждении – это филиал республиканского клинического противотуберкулёзного диспансера в Ильинке. Как сложилась судьба несовершеннолетних, рассказала недавно уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина. Их взяла под опеку бабушка.
- С первых дней трагедии сотрудники диспансера окружили детей особой заботой, организовали психологическую поддержку и постоянную связь с бабушкой, – написала детский омбудсмен на своей странице.
Мальчикам выделили путёвки на всё лето в детский противотуберкулёзный санаторий «Пионер» Минздрава России в Сочи. А с деньгами на авиабилеты помогли руководитель одного местного предприятия и бизнесмен.
- Вместе с главным врачом вручили бабушке путёвки, авиабилеты и развивающие игры для внуков и пожелали семье незабываемых впечатлений, положительных эмоций и длительного оздоровительного эффекта от лечения на море, – отметила Наталья Ганькина.
Она выразила благодарность меценатам и работникам диспансера. «Пусть всё у детей будет хорошо», – добавила уполномоченный.
В Бурятии рассказали о судьбе детей, отец которых устроил смертельный пожар
Происшествия, Фото:
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