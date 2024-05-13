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В Бурятии рассказали о судьбе детей, отец которых устроил смертельный пожар

В Бурятии рассказали о судьбе детей, отец которых устроил смертельный пожар
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Ребятишки оказались больны туберкулёзом

Эта страшная трагедия произошла в начале марта в Иволгинском районе. В селе Поселье вспыхнул частный дом. Огонь охватил площадь в 40 квадратных метров.

В итоге погибли две девочки, одной из которых было 6, а другой – 9 лет. Пожар, как выяснилось, устроил пьяный глава семейства, разливший бензин. Его и супругу с ожогами разной степени и отравлением продуктами горения увезли в больницу скорой медицинской помощи в Улан-Удэ. Мужчина вскоре скончался.

В СУ СКР по Бурятии возбудили уголовное дело по пунктам «а», «в» и «е» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство двух малолетних, совершённое общеопасным способом»). Ход и результаты его расследования взяла под контроль прокуратура Бурятии.

Всего в семье пятеро ребятишек. Трое в тот день были в медучреждении – это филиал республиканского клинического противотуберкулёзного диспансера в Ильинке. Как сложилась судьба несовершеннолетних, рассказала недавно уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина. Их взяла под опеку бабушка.

- С первых дней трагедии сотрудники диспансера окружили детей особой заботой, организовали психологическую поддержку и постоянную связь с бабушкой, – написала детский омбудсмен на своей странице.

Мальчикам выделили путёвки на всё лето в детский противотуберкулёзный санаторий «Пионер» Минздрава России в Сочи. А с деньгами на авиабилеты помогли руководитель одного местного предприятия и бизнесмен.

- Вместе с главным врачом вручили бабушке путёвки, авиабилеты и развивающие игры для внуков и пожелали семье незабываемых впечатлений, положительных эмоций и длительного оздоровительного эффекта от лечения на море, – отметила Наталья Ганькина.

Она выразила благодарность меценатам и работникам диспансера. «Пусть всё у детей будет хорошо», – добавила уполномоченный.


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