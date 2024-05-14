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Артиллеристы из Бурятии сорвали ротацию ВСУ на Времевском направлении

Артиллеристы из Бурятии сорвали ротацию ВСУ на Времевском направлении
Общество, 
Задачу выполнили расчёты реактивных систем залпового огня «Ураган»

Российские войска сорвали ротацию и уничтожили бронетехнику ВСУ на Времевском направлении, в районе посёлка Великая Новосёлка. Об этом сообщило Минобороны РФ.

- Расчёты реактивных систем залпового огня «Ураган» артиллерии группировки войск «Восток» из Бурятии сорвали ротацию и уничтожили бронетехнику ВСУ на Времевском направлении специальной военной операции в районе населённого пункта Великая Новосёлка, - говорится в сообщении.


видео- Минобороны РФ

Подготовку к проведению ротации украинских подразделений обнаружили операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Там же были выявлены тщательно замаскированные боевые бронированные машины противника. «Координаты целей были переданы расчётам реактивной артиллерии, которая нанесла по врагу сокрушительный удар», - уточнили в Минобороны.

Реактивные снаряды РСЗО «Ураган» накрывают площадь в пять футбольных полей, достаточно трёх залпов: первый пристрелочный, два других - на поражение. По словам артиллеристов, сейчас ВСУ редко наносят ответные удары, для этого попросту не хватает средств.

«Раньше было жёстче… Сейчас у них сил и средств не хватает, либо вовремя не могут работать на автомате, как мы – быстро, слаженно… Они просто не успевают», - рассказал командир взвода с позывным «Кетой».

Отмечается, что, кроме боевых реактивных ракет, артиллеристы группировки войск «Восток» применяют и агитационные. Вместо боевой части ракеты снаряжаются листовки с призывом сдаться без боя. 
военнослужащие спецоперация на Украине

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