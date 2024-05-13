Девушка решила «кинуть на деньги» бойца
Жительницу Улан-Удэ осудили за мошенничество и назначили ей 1 год условно. Оказалось, что девушка обманула участника СВО, приехавшего домой в отпуск по ранению.
Из приговора следует, что мужчина решил воспользоваться услугами «ночной бабочки» и нашёл в соцсети девушку, с которой договорился о встрече. Однако улан-удэнка приехав на место, решила обмануть клиента.
«Так как он находился в состоянии алкогольного опьянения, и внешне был не очень, то решила не оказывать ему интим-услуги, а решила обмануть его - «кинуть на деньги», - приводятся показания подсудимой в решении суда.
Она предложила ему интим-услуги на всю ночь за 20 тысяч рублей, хотя сама не намеревалась их оказывать. Далее девушка попросила мужчину передать ей телефон с открытым банковским приложением, через которое она перевела 16 700 рублей на банковский счёт своей матери. Затем она перевела 4 000 рублей на свой счёт в букмекерской конторе.
После чего предложила купить средства защиты и спиртное. Мужчина согласился, и улан-удэнка через его мобильный телефон в приложении такси заказала доставку на дом алкоголя. Позже, созвонившись с таксистом, она таким же образом через телефон мужчины перевела таксисту 4 100 рублей на указанный им номер.
Далее позвонила водителю и сказала, что заказ отменяет, попросила его отвезти её до магазина. Когда подъехала машина, она сказала клиенту, что встретит таксиста, заберёт покупки, а затем вернётся обратно.
Выйдя на улицу, она встретила таксиста. Попросила его вернуть 4 100 рублей. Тот обналичил средства в банкомате в магазине и передал их ей.
Позднее - когда к ней приехали сотрудники полиции и сообщили, что она подозревается в мошеннических действиях – девушка сразу призналась и вместе с ними проследовала до отдела полиции. Вину в мошеннических действиях признала полностью и в содеянном раскаялась. Ущерб в 24 800 рублей возместила потерпевшему полностью.
В Улан-Удэ осудили «ночную бабочку», обманувшую участника СВО
Происшествия, Фото:
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