В Улан-Удэ осудили «ночную бабочку», обманувшую участника СВО

Девушка решила «кинуть на деньги» бойца



Жительницу Улан-Удэ осудили за мошенничество и назначили ей 1 год условно. Оказалось, что девушка обманула участника СВО, приехавшего домой в отпуск по ранению.



Из приговора следует, что мужчина решил воспользоваться услугами «ночной бабочки» и нашёл в соцсети девушку, с которой договорился о встрече. Однако улан-удэнка приехав на место, решила обмануть клиента.



«Так как он находился в состоянии алкогольного опьянения, и внешне был не очень, то решила не оказывать ему интим-услуги, а решила обмануть его - «кинуть на деньги», - приводятся показания подсудимой в решении суда.



Она предложила ему интим-услуги на всю ночь за 20 тысяч рублей, хотя сама не намеревалась их оказывать. Далее девушка попросила мужчину передать ей телефон с открытым банковским приложением, через которое она перевела 16 700 рублей на банковский счёт своей матери. Затем она перевела 4 000 рублей на свой счёт в букмекерской конторе.



После чего предложила купить средства защиты и спиртное. Мужчина согласился, и улан-удэнка через его мобильный телефон в приложении такси заказала доставку на дом алкоголя. Позже, созвонившись с таксистом, она таким же образом через телефон мужчины перевела таксисту 4 100 рублей на указанный им номер.



Далее позвонила водителю и сказала, что заказ отменяет, попросила его отвезти её до магазина. Когда подъехала машина, она сказала клиенту, что встретит таксиста, заберёт покупки, а затем вернётся обратно.



Выйдя на улицу, она встретила таксиста. Попросила его вернуть 4 100 рублей. Тот обналичил средства в банкомате в магазине и передал их ей.



Позднее - когда к ней приехали сотрудники полиции и сообщили, что она подозревается в мошеннических действиях – девушка сразу призналась и вместе с ними проследовала до отдела полиции. Вину в мошеннических действиях признала полностью и в содеянном раскаялась. Ущерб в 24 800 рублей возместила потерпевшему полностью.

