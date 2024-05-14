Росавиация: В аэропорт Элисты полетит ещё она авиакомпания

«Аэрофлот» уже продаёт билеты

В недавно открытый аэропорт Элисты с 16 июня начнёт выполнять регулярные рейсы «Аэрофлот», сообщает пресс-служба Росавиации. Авиакомпания будет летать три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и воскресеньям.

Продажа билетов уже открыта. Как ожидается, на маршруте Шереметьево – Элиста – Шереметьево будет работать среднемагистральный самолёт Airbus A320.

«Аэрофлот» выходит на воздушную линию Москва — Элиста — Москва впервые с 90-х годов прошлого века, отметили в пресс-службе этого перевозчика:

«Присутствие крупнейшего авиаперевозчика России позволит существенно улучшить транспортную доступность региона и будет способствовать развитию бизнеса и внутреннего туризма».

Как сообщал «Байкал-Daily», дважды в неделю - по вторникам и пятницам - на Superjet 100 будет летать авиакомпания Red Wings. Продажа билетов тоже открыта. Первый рейс запланирован на 28 мая.

Авиакомпания Red Wings и вовсе никогда раньше в своей истории не выполняла регулярные рейсы в столицу Калмыкии.