Росавиация: В аэропорт Элисты полетит ещё она авиакомпания

«Аэрофлот» уже продаёт билеты
В недавно открытый аэропорт Элисты с 16 июня начнёт выполнять регулярные рейсы «Аэрофлот», сообщает пресс-служба Росавиации. Авиакомпания будет летать три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и воскресеньям.
Продажа билетов уже открыта. Как ожидается, на маршруте Шереметьево – Элиста – Шереметьево будет работать среднемагистральный самолёт Airbus A320.
«Аэрофлот» выходит на воздушную линию Москва — Элиста — Москва впервые с 90-х годов прошлого века, отметили в пресс-службе этого перевозчика:
«Присутствие крупнейшего авиаперевозчика России позволит существенно улучшить транспортную доступность региона и будет способствовать развитию бизнеса и внутреннего туризма».
Как сообщал «Байкал-Daily», дважды в неделю - по вторникам и пятницам - на Superjet 100 будет летать авиакомпания Red Wings. Продажа билетов тоже открыта. Первый рейс запланирован на 28 мая.
Авиакомпания Red Wings и вовсе никогда раньше в своей истории не выполняла регулярные рейсы в столицу Калмыкии.«Мы верим в потенциал аэропорта Элисты, поэтому готовы обсуждать с руководством Калмыкии и другие маршруты», - говорил ранее гендиректор Red Wings Евгений Солодилин.
Как сообщал «Байкал-Daily», международный аэропорт Элиста открылся для полётов гражданской авиации 3 мая. Он был закрыт, как и все аэропорты юга России (кроме Сочи), с 24 февраля 2022 года из-за спецоперации на Украине. Возможность безопасного выполнения полётов в столицу Калмыкии подтвердили специалисты минобороны, Росавиации и госкорпорации по организации воздушного движения.