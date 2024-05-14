В Бурятии сельчане остаются без света при малейшем ветре

А ещё у них постоянно перегорают электроприборы



Жители бичурского посёлка Сахарный Завод жалуются на постоянные перебои со светом. С проблемой столкнулись жильцы домов на улице Новая.



- У нас четыре года назад поставили новые столбы. Но старые провода постоянно обрываются и происходит замыкание, а из-за этого сгорают электроприборы. Чуть ветерок – и мы сидим без света. Когда подключат новую линию? – поинтересовались люди в группе «Бичура-инфо. 24/7».



Начальник Бичурского РЭС Сергей Быков сообщил, что новая линия уже готова.



- Но не хватает времени, чтобы переключить её. В ближайшее время сделаем перетяжку провода, устраним дефект на ВЛ и в начале июня переключим на новую линию, а старую ВЛ демонтируем, – заверил он.



