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В Бурятии сельчане остаются без света при малейшем ветре

В Бурятии сельчане остаются без света при малейшем ветре
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
А ещё у них постоянно перегорают электроприборы

Жители бичурского посёлка Сахарный Завод жалуются на постоянные перебои со светом. С проблемой столкнулись жильцы домов на улице Новая.

- У нас четыре года назад поставили новые столбы. Но старые провода постоянно обрываются и происходит замыкание, а из-за этого сгорают электроприборы. Чуть ветерок – и мы сидим без света. Когда подключат новую линию? – поинтересовались люди в группе «Бичура-инфо. 24/7».

Начальник Бичурского РЭС Сергей Быков сообщил, что новая линия уже готова.

- Но не хватает времени, чтобы переключить её. В ближайшее время сделаем перетяжку провода, устраним дефект на ВЛ и в начале июня переключим на новую линию, а старую ВЛ демонтируем, – заверил он.

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