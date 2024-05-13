Личность погибшего устанавливается
Вечером в воскресенье, 12 мая, в Селенгинском районе Бурятии пешеход погиб в результате наезда грузовика.
Смертельное ДТП произошло в пяти километрах от села Гусиное Озеро.
- 55-летний водитель КамАЗа совершил наезд на пешехода. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего пешехода.
Водитель грузовика управлял транспортным средством в состоянии опьянения. Результат освидетельствования показал 0,29 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Сотрудники ГИБДД составили соответствующий административный материал.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 11 мая в Закаменском районе погиб 20-летний молодой человек, управлявший грузовиком.
В Бурятии пьяный водитель КамАЗа задавил пешехода
Происшествия, Фото:
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