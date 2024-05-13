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В Бурятии пьяный водитель КамАЗа задавил пешехода

В Бурятии пьяный водитель КамАЗа задавил пешехода
Происшествия,  Фото:УГИБДД
Личность погибшего устанавливается

Вечером в воскресенье, 12 мая, в Селенгинском районе Бурятии пешеход погиб в результате наезда грузовика.

Смертельное ДТП произошло в пяти километрах от села Гусиное Озеро.

- 55-летний водитель КамАЗа совершил наезд на пешехода. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего пешехода.

Водитель грузовика управлял транспортным средством в состоянии опьянения. Результат освидетельствования показал 0,29 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Сотрудники ГИБДД составили соответствующий административный материал.

Как сообщал «Байкал-Dailу», 11 мая в Закаменском районе погиб 20-летний молодой человек, управлявший грузовиком.

ДТП смерть

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