На территории района установилась тёплая погода
С 15 мая в Мухоршибирском районе Бурятии в связи с потеплением завершается отопительный сезон. Соответствующее распоряжение опубликовала администрация района.
«Завершить отопительный сезон 15 мая в связи с установлением в районе среднесуточной температурой наружного воздуха на уровне +8 °С», - говорится в документе.
Отключение запланировано на 8 утра.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ уже завершился отопительный сезон, тепло отключили 10 мая. В Джидинском районе он завершится 17 мая.
В Мухоршибирском районе Бурятии тепло отключат 15 мая
Общество, Фото:
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