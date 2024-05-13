Неизвестные пригрозили ей уголовными делами за разглашение гостайны
12 мая в полицию Бичурского района с заявлением о мошенничестве обратилась 61-летняя женщина. Она рассказала, что с ней в мессенджере связалась директор школы, где она работает, и сообщила о проверке службы безопасности. Конечно, на самом деле под видом директора школы писали мошенники.
Псевдоруководитель предупредила: с сотрудницей свяжется куратор от правоохранительного ведомства. Лжесотрудник связался с женщиной с использованием системы подмены номеров и попросил её сравнить номер с реальным номером телефона ведомства на официальном сайте, который оказался схожим. Это ослабило бдительность гражданки.
Звонившие предупредили женщину о необходимости соблюдать конфиденциальность и пригрозили уголовными делами за разглашение гостайны. Мошенники убедили женщину выехать в Улан-Удэ и купить новый мобильный телефон определённой модели, установив на него приложение удалённого доступа.
Далее по легенде с потерпевшей связался лжепредставитель банка. Он проинструктировал гражданку о необходимости перевода личных сбережений на «безопасную ячейку» для их сохранности. Женщина сняла 636 тысяч рублей личных сбережений и перевела на указанные мошенником счета.
- Спустя пару дней гражданка поняла, что стала жертвой мошенников – она не раз участвовала в профилактических мероприятиях, но, испугавшись, поверила в серьёзность разыгранной мошенниками ситуации, - сообщают в МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело.
Жительница Бурятии перевела все сбережения, поверив угрозам мошенников
Происшествия, Фото:
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