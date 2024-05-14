В Бурятии коммерсант предстал перед судом за добычу нефрита на 5 млн

Его имущество обращено в доход государства



41-летний житель Улан-Удэ организовал незаконную добычу нефрита в Баунтовском районе Бурятии.



- Установлено, что заместитель генерального директора общества с ограниченной ответственностью привлёк работников организации для незаконной добычи нефрита на участке местности, расположенном на левом берегу реки Ципа. Лицензии на добычу каменного материала не имелось. С использованием техники с мая 2022-го по март 2023 года они добыли 775 валунов и галек поделочного камня стоимостью свыше 5 млн рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Нефрит для дальнейшей продажи коммерсант повёз в Улан-Удэ на своём автомобиле «Ниссан Патрол». Вскоре его задержали сотрудники ГИБДД.



На мужчину возбудили уголовные дела по статьям «Самовольная добыча нефрита в крупном размере» (ч. 3 ст. 255 УК РФ), «Незаконные хранение, перевозка заведомо самовольно добытого нефрита в крупном размере» (ч. 2 ст. 191 УК РФ).



Октябрьский районный суд Улан-Удэ назначил виновному 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года со штрафом 20 тысяч рублей.



По решению суда весь незаконно добытый нефрит, а также автомобиль «Ниссан Патрол» и экскаватор марки «Хитачи», используемые при совершении преступлений, обращены в доход государства.



Приговор пока не вступил в законную силу.

