14 мая

13 мая

Популярное

В Бурятии коммерсант предстал перед судом за добычу нефрита на 5 млн

В Бурятии коммерсант предстал перед судом за добычу нефрита на 5 млн
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Его имущество обращено в доход государства

41-летний житель Улан-Удэ организовал незаконную добычу нефрита в Баунтовском районе Бурятии.

- Установлено, что заместитель генерального директора общества с ограниченной ответственностью привлёк работников организации для незаконной добычи нефрита на участке местности, расположенном на левом берегу реки Ципа. Лицензии на добычу каменного материала не имелось. С использованием техники с мая 2022-го по март 2023 года они добыли 775 валунов и галек поделочного камня стоимостью свыше 5 млн рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Нефрит для дальнейшей продажи коммерсант повёз в Улан-Удэ на своём автомобиле «Ниссан Патрол». Вскоре его задержали сотрудники ГИБДД.

На мужчину возбудили уголовные дела по статьям «Самовольная добыча нефрита в крупном размере» (ч. 3 ст. 255 УК РФ), «Незаконные хранение, перевозка заведомо самовольно добытого нефрита в крупном размере» (ч. 2 ст. 191 УК РФ).

Октябрьский районный суд Улан-Удэ назначил виновному 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года со штрафом 20 тысяч рублей.

По решению суда весь незаконно добытый нефрит, а также автомобиль «Ниссан Патрол» и экскаватор марки «Хитачи», используемые при совершении преступлений, обращены в доход государства.

Приговор пока не вступил в законную силу.
нефрит

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнец на полчаса оставил центр города без света
Улан-удэнец на полчаса оставил центр города без света
Происшествия, 14.05.2024
Аварийное отключение электроэнергии произошло при проведении земляных работ
На улице Борсоева в Улан-Удэ тушат двухэтажное здание
На улице Борсоева в Улан-Удэ тушат двухэтажное здание
Происшествия, 13.05.2024
Пожар произошёл на территории бывшего стекольного завода
В Бурятии 73 раза горела сухая трава
В Бурятии 73 раза горела сухая трава
Происшествия, 13.05.2024
Огонь уничтожил более 400 гектаров растительности
Жительница Бурятии перевела все сбережения, поверив угрозам мошенников
Жительница Бурятии перевела все сбережения, поверив угрозам мошенников
Происшествия, 13.05.2024
Неизвестные пригрозили ей уголовными делами за разглашение гостайны
В Наушках завершены восстановительные работы на железной дороге
В Наушках завершены восстановительные работы на железной дороге
Происшествия, 13.05.2024
Движение поездов на участке было восстановлено ещё вчера
В Бурятии пьяный водитель КамАЗа задавил пешехода
В Бурятии пьяный водитель КамАЗа задавил пешехода
Происшествия, 13.05.2024
Личность погибшего устанавливается

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^