Полицейские задержали её в аэропорту Иркутска
В полицию Читы обратился 29-летний местный житель и заявил о краже из квартиры 800 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю, полицейские установили, что к воровству может быть причастна сожительница мужчины. Девушка как раз незадолго до обнаружения пропажи денег уехала из Забайкалья.
Читинские полицейские выехали в служебную командировку и совместно с иркутскими коллегами задержали подозреваемую в международном аэропорту Иркутска. При себе она имела билет до Москвы.
Она пояснила полицейским, что похищенные деньги уже успела потратить.
Возбуждено уголовное дело. Девушке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Читинка украла у возлюбленного 800 тысяч и скрылась
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