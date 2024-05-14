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Читинка украла у возлюбленного 800 тысяч и скрылась

Читинка украла у возлюбленного 800 тысяч и скрылась
Происшествия, 
Полицейские задержали её в аэропорту Иркутска

В полицию Читы обратился 29-летний местный житель и заявил о краже из квартиры 800 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю, полицейские установили, что к воровству может быть причастна сожительница мужчины. Девушка как раз незадолго до обнаружения пропажи денег уехала из Забайкалья.

Читинские полицейские выехали в служебную командировку и совместно с иркутскими коллегами задержали подозреваемую в международном аэропорту Иркутска. При себе она имела билет до Москвы.

Она пояснила полицейским, что похищенные деньги уже успела потратить.

Возбуждено уголовное дело. Девушке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

кража

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