Русский драмтеатр имени Николая Бестужева отправится на гастроли в Читу

Они продлятся ровно неделю
Гастроли Государственного русского драматического театра имени Николая Бестужева в Чите начнутся 21 мая. Они пройдут на сцене Забайкальского краевого драмтеатра имени Н.А. Березина.
Это первые гастроли Русского театра из Бурятии в Чите за 13 лет, сообщили «Байкал-Daily» в театре.
21 мая бестужевцы покажут читинским зрителям «Метель» (возрастное ограничение 12+) по Пушкину.
22 мая читинцы увидят трагикомедию «Последняя любовь Гарри» (16+).
23-24 мая дадут музыкальный спектакль «Звёзды любви» (12+). Его автор артист ГРДТ Сергей Васильев.
25 мая на сцене трагикомедия «Очень простая история» (12+).
25 и 26 мая детям покажут музыкальную сказку «Двенадцать месяцев» (6+) и спектакль «Жить или нежить» (12+).
22 и 24 мая на малой сцене в Чите дадут социальную драму «Наташина мечта» (12+).
В свою очередь Забайкальский краевой драматический театр 28 мая приедет в Улан-Удэ. Он будет радовать своими спектаклями местного зрителя тоже в течение недели.
Как сообщал «Байкал-Daily», на площадке Забайкальского краевого драмтеатра в июне пройдут гастроли Бурятского театра оперы и балета.