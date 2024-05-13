Русский драмтеатр имени Николая Бестужева отправится на гастроли в Читу

Они продлятся ровно неделю

Гастроли Государственного русского драматического театра имени Николая Бестужева в Чите начнутся 21 мая. Они пройдут на сцене Забайкальского краевого драмтеатра имени Н.А. Березина.

Это первые гастроли Русского театра из Бурятии в Чите за 13 лет, сообщили «Байкал-Daily» в театре.

21 мая бестужевцы покажут читинским зрителям «Метель» (возрастное ограничение 12+) по Пушкину.

22 мая читинцы увидят трагикомедию «Последняя любовь Гарри» (16+).

23-24 мая дадут музыкальный спектакль «Звёзды любви» (12+). Его автор артист ГРДТ Сергей Васильев.

25 мая на сцене трагикомедия «Очень простая история» (12+).

25 и 26 мая детям покажут музыкальную сказку «Двенадцать месяцев» (6+) и спектакль «Жить или нежить» (12+).

22 и 24 мая на малой сцене в Чите дадут социальную драму «Наташина мечта» (12+).

В свою очередь Забайкальский краевой драматический театр 28 мая приедет в Улан-Удэ. Он будет радовать своими спектаклями местного зрителя тоже в течение недели.

Как сообщал «Байкал-Daily», на площадке Забайкальского краевого драмтеатра в июне пройдут гастроли Бурятского театра оперы и балета.