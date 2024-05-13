Он зарезал приятеля
В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего ранее судимого мужчины, обвиняемого в убийстве.
Следствием установлено, что преступление произошло в ночь на 16 марта 2024 года.
- Обвиняемый распивал спиртные напитки с двумя приятелями в доме у одного из них на улице Герцена в Улан-Удэ. Позже между ним и вторым гостем на фоне алкогольного опьянения произошла ссора, в ходе которой злоумышленник схватил нож и нанес им удар противнику в живот. От полученных повреждений 43-летний потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщило следственное управление СК России по Бурятии.
Недавно уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения.
В Улан-Удэ будут судить убийцу
Происшествия, Фото:
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