В Забайкалье свой пост покидает министр культуры края

Власть, Фото: пресс-служба правительства Забайкалья

По её словам, она останется в регионе



Занимавшая пост министра культуры Забайкальского края более 3,5 года Ирина Левкович 13 мая прокомментировала своё увольнение.



- Решение для меня непростое и внутренне тяжёлое, потому что культура — это вся моя жизнь, но я уверена, что, безусловно, в новой должности смогу быть так же нужной и полезной для социально-экономического развития Забайкалья и культуры. Я остаюсь в регионе, моё решение согласовано и поддержано губернатором Забайкальского края. – заявила экс-министр. – Огромное спасибо работникам министерства культуры, общественным организациям, работникам государственных учреждений культуры, спасибо муниципальной культуре и каждому неравнодушному к культуре человеку. Я всегда говорила и говорю – в Забайкалье живёт настоящая культура, культура начинается за Байкалом, здесь рождается культурное наследие нашей большой страны.



Как сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья, Ирина Вячеславовна Левкович родилась 11 ноября 1973 года в городе Хилок Забайкальского края. В 1998 году она получила диплом по специальности «Педагогика и методика начального образования» в Забайкальском государственном педагогическом университете имени Н.Г. Чернышевского. В 2018 году окончила Иркутский государственный университет путей и сообщения по специальности «Управление персоналом». В 2021 году окончила Московскую международную академию по специальности «Менеджмент». Обучается в аспирантуре по направлению «Культурология».



Заслуженный работник культуры Забайкальского края с 2014 года, в 2023 году награждена знаком отличия «За усердие на благо Забайкальского края», имеет ряд других государственных и ведомственных наград. С 5 октября 2020 года по 17 мая 2024 года занимала должность министра культуры Забайкальского края.

