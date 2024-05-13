Однако часть жителей республики его вообще не ощутили
В Бурятии вновь произошло землетрясение – уже третье по счёту за последние дни. Предыдущие два зафиксировали в минувшую субботу, 11 мая, в Кабанском и Баунтовском районах.
Очередное сейсмособытие, судя по информации на официальном сайте Байкальского филиала единой геофизической службы РАН, случилось в акватории Байкала ранним утром 13 мая – в 6:56 по местному времени. Его зарегистрировали в точке с координатами 52.90º северной широты и 107.24 º восточной долготы. Энергетический класс составил 11.9, а магнитуда, по предварительным данным – 4.3.
Подземные толчки «уловили» некоторые жители Бурятии и, в частности – столицы республики. Землетрясение, разбудившее часть наших земляков этим утром, вовсю обсуждают в соцсетях. Улан-удэнцы пишут, что оно ощущалось на Элеваторе и в домах на улице Бабушкина. А вот горожане, проживающие в 20-ом и сотых кварталах, по собственному же признанию, ничего не почувствовали.
Бурятию разбудило землетрясение
Происшествия, Фото:
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