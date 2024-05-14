Улан-удэнца закрыли в СИЗО за кражу

Мужчина обчистил чужую дачу



Ещё в конце апреля перед судом за кражу предстал житель столицы Бурятии. Как выяснилось, он украл вещи из дачного дома в садоводческом товариществе. Хозяин понёс значительный материальный ущерб



За плечами у мужчины уже несколько аналогичных преступлений и есть одно тяжкое. Чтобы улан-удэнец не скрылся от следствия и суда, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Злоумышленника отправили в СИЗО на 1 месяц и 17 дней – до 13 июня. Постановление пока не вступило в законную силу.



