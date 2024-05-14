Мужчина обчистил чужую дачу
Ещё в конце апреля перед судом за кражу предстал житель столицы Бурятии. Как выяснилось, он украл вещи из дачного дома в садоводческом товариществе. Хозяин понёс значительный материальный ущерб
За плечами у мужчины уже несколько аналогичных преступлений и есть одно тяжкое. Чтобы улан-удэнец не скрылся от следствия и суда, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Злоумышленника отправили в СИЗО на 1 месяц и 17 дней – до 13 июня. Постановление пока не вступило в законную силу.
Улан-удэнца закрыли в СИЗО за кражу
Происшествия, Фото:
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