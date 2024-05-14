Супруги из Бурятии перевели мошенникам 1,8 млн рублей

Они поверили «менеджеру инвестиционной компании»



Супруги из города Бабушкин Кабанского района Бурятии перевели мошенникам почти 1,8 млн рублей в попытке снять накопления с «инвестиционного счёта». Об этом случае рассказали в пресс-службе республиканского МВД.



В полицию обратилась 43-летняя местная жительница. Она пояснила, что несколькими днями ранее её мужу позвонила «представитель инвестиционной компании» и предложила получить 600 тысяч рублей с «инвестиционного счёта».



Псевдоменеджер убедила супругов, что для снятия накоплений необходимо провести через счёт ещё большую сумму. Но эти деньги вернутся спустя несколько дней вместе с накоплениями, заверила она.



На возражения супругов, что подобной суммы у них не имеется, менеджер предложила помощь. «Брокер» связалась с супругами по видеосвязи и попросила, чтобы мужчина направил камеру на телефон своей супруги, включив трансляцию.



По указанию звонившей, которая представилась Евой, супруги оформили онлайн несколько кредитов на общую сумму около 1,8 миллиона рублей. Все деньги они перевели на счета мошенников.



На следующий день Ева вновь связалась с супругами и попросила найти ещё одного человека – якобы чтобы перечислить деньги ему. Лишь тогда муж с женой осознали, что стали жертвами мошенников и обратились в полицию.



Возбуждено уголовное дело.



- Не стоит верить незнакомцам, которые сообщают вам о внезапном выигрыше или крупном заработке. Не вступайте в связь с незнакомцами по видеосвязи, не устанавливайте приложения на свой телефон по указке сторонних лиц. Главная цель мошенников – получить доступ к вашим персональным данным и счетам, - призывают полицейские.

