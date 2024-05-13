В центре Улан-Удэ продолжаются пьяные дискотеки





Поблизости на качелях качаются дети. Как отмечает «Весь Улан-Удэ», на минувших выходных подростки разгромили трибуну напротив амфитеатра. А бордюры возле скамеек теперь «украшают» какие-то надписи. Вся брусчатка в плевках.







Ситуацией уже озаботились в мэрии. Починить амфитеатр и отмыть плитку обещают на этой неделе. Сейчас сотрудники городского комбината по благоустройству отсматривают записи с камер видеонаблюдения Их передадут в правоохранительные органы для дальнейшего принятия правового решения «в отношении неустановленных лиц». Улан-удэнцев в очередной раз призвали бережнее относиться к зонам отдыха, а если есть место вандализму – сразу обращаться в полицию В комитете городского хозяйства намерены проработать несколько вариантов дополнительного обеспечения правопорядка на площади Революции.

На многострадальный амфитеатр полгода назад уже забирались неизвестные и даже разрисовывали на нём колонны. Улан-удэнцы недоумевали, почему бездействует власти и где, собственно, стражи порядка. Горожане призвали найти управу на вандалов, которых многие сравнили с мартышками – к примеру, отправить их на исправительные работы.