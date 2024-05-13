В центре Улан-Удэ продолжаются пьяные дискотеки

Осенью жители бурятской столицы массово жаловались на пьяные дискотеки, которые по вечерам устраивали на площади Революции. С наступлением темноты популярное место отдыха превращалось в настоящий танцпол – там звучали громкая музыка и пение, а возле так называемого амфитеатра собирались нетрезвые граждане, исполнявшие дикие танцы.
- Такие гулянки, к сожалению, не редкость. Драки из-за микрофона, асоциальное поведение, распитие спиртного – видео с таких вечеринок присылают довольно часто, – писали тогда в паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте». – Благоустройство, на которое потратили деньги, можно было бы использовать во благо – устраивать концерты, фестивали, просмотр фильмов. Или хотя бы поставить патруль, чтобы туристический центр был привлекательным и приятным.
Спустя полгода, с приходом тепла, веселье на старейшей площади города возобновилось. Судя по кадрам, которые разместили недавно в том же сообществе, под молодёжные песни «оттягиваются» несовершеннолетние, выпившие граждане и люди без определённого места жительства. Один из них, притомившись, лёг напротив сцены прямо на плитку.
Поблизости на качелях качаются дети. Как отмечает «Весь Улан-Удэ», на минувших выходных подростки разгромили трибуну напротив амфитеатра. А бордюры возле скамеек теперь «украшают» какие-то надписи. Вся брусчатка в плевках.
Ситуацией уже озаботились в мэрии. Починить амфитеатр и отмыть плитку обещают на этой неделе. Сейчас сотрудники городского комбината по благоустройству отсматривают записи с камер видеонаблюдения Их передадут в правоохранительные органы для дальнейшего принятия правового решения «в отношении неустановленных лиц». Улан-удэнцев в очередной раз призвали бережнее относиться к зонам отдыха, а если есть место вандализму – сразу обращаться в полицию В комитете городского хозяйства намерены проработать несколько вариантов дополнительного обеспечения правопорядка на площади Революции.
На многострадальный амфитеатр полгода назад уже забирались неизвестные и даже разрисовывали на нём колонны. Улан-удэнцы недоумевали, почему бездействует власти и где, собственно, стражи порядка. Горожане призвали найти управу на вандалов, которых многие сравнили с мартышками – к примеру, отправить их на исправительные работы.
Несколько лет назад эту территорию в центре города начали кардинально обновить. Первый этап – ремонт площади Революции – завершился осенью 2021-го (и обошёлся почти в 50 миллионов), а второй – благоустройство сквера около Гостиных рядов – в 2022-ом. Их привели в порядок в рамках программы по формированию комфортной городской среды, которая стартовала в республике ещё в 2017-ом.