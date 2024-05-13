Бурятский драмтеатр готовит спектакль о боях на Халхин-Голе

Спектакль будет на монгольском языке
В Бурятском театре драмы приступили к работе над новым спектаклем «Халхин-Гол. Тангариг» (возрастное ограничение 12+). Он посвящён 85-летию боёв на Халхин-Голе. Премьера состоится 2 и 3 июля.
В основу постановки легла пьеса Геннадия Башкуева «Халхин-Гол. Тангариг». Режиссёром-постановщиком выступит Олег Юмов.
Пьеса основана на реальных событиях. Главная героиня – военная медсестра Цэрэнгийн Чимэдцэрэн, основное место действия – полевой госпиталь. Таким образом, кровопролитные столкновения на Халхин-Голе будут представлены зрителю глазами медсестёр и санитарок.
Специально для работы над спектаклем творческая экспедиция театра выезжала к ветерану боевых действий на Халхин-Голе Цэрэнгийн Чимэдцэрэн. Её воспоминания записали на видео, которое, возможно, найдёт своё отражение в постановке.
- Сам спектакль будет совмещением жанров драмы и документалистики, который будет представлен через графику и анимацию. У нас большая команда, предстоит плотная и насыщенная работа. Сейчас мы ждём от Монголии план мероприятий по празднованию победы на Халхин-Голе. Также нашим коллективом поедем на гастроли в дружественную Монголию. Запланировано восемь городов, в том числе обязательно доедем до Халхин-Гола. В общей сложности в дороге мы проведём почти 20 дней, - рассказал сегодня на брифинге Олег Юмов.
Спектакль будет поставлен на монгольском языке, с синхронным переводом на русский язык. Позже постановку переведут и на бурятский язык.
- Мы сейчас продумываем синхронный перевод на китайский, поскольку параллельно будут проходить события, связанные с туризмом. Приедут делегации из Монголии и Китая. Мы бы хотели, чтобы делегации посетили наш спектакль. Эти события касаются всех, - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
Спектакль будет состоять из двух актов, общая продолжительность – около 2,5 часов.
В рамках премьеры спектакля в театре пройдёт выставка о событиях на Халхин-Голе, будут представлены материалы и документы из Государственного архива Бурятии. Запланированы лекции о событиях 85-летней давности.
События 1939 года на берегу монгольской реки могли навсегда изменить ход истории Монголии как суверенного государства. Сперва Монголии предъявили территориальные претензии с требованием перенести границу на 25 километров. Ожидая военного вторжения, Улан-Батор обратился к Москве, и СССР пришёл на помощь. На территории Монголии в приграничных с Китаем районах развернули части Красной армии из порядка 30 тысяч военнослужащих.
В 1939-м Япония начала вторжение на территорию Монголии на 70-километровом участке вдоль реки Халхин-Гол. Во время боёв применялись массированные артиллерийские обстрелы, воздушные бомбардировки, участвовали танки, конница. Так, в июне в небе над Халхин-Голом состоялось крупнейшее воздушное сражение: более 200 самолётов с обеих сторон.
Конфликт продолжался с весны до осени. Заключительное сражение произошло в последних числах августа и закончилось полным разгромом 6-ой отдельной армии Японии. Перемирие было заключено 16 сентября 1939 года.
Согласно советским данным, в ходе войны на реке Халхин-Гол потери японцев превысили 60 тысяч убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести. У Красной армии – около десяти тысяч убитых и пропавших без вести, 15 тысяч раненых.
Монголка Цэрэнгийн Чимэдцэрэн родом из Дорнод аймака – это восточный район страны. Из добровольцев, вызвавшихся на линию фронта, отобрали 16 ребят, среди которых была юная Чимэдцэрэн.
Как сообщал «Байкал-Daily», Цэрэнгийн Чимэдцэрэн была почётным гостем парада Победы 9 мая в Улан-Удэ в прошлом году.
Бурятский драмтеатр готовит спектакль о боях на Халхин-Голе
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