13 мая

12 мая

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В Наушках завершены восстановительные работы на железной дороге

В Наушках завершены восстановительные работы на железной дороге
Происшествия,  Фото:«Кяхта-инфо.24/7»
Движение поездов на участке было восстановлено ещё вчера

Сегодня, 13 мая, на станции Наушки в Бурятии завершены восстановительные работы на месте схода двух секций тепловоза и одного вагона в составе грузового поезда. Сход, в результате которого движение поездов на участке было временно приостановлено, произошёл 12 мая в 17:15 по местному времени. Пострадавших в результате происшествия нет.

Для ликвидации последствий происшествия к месту был направлен восстановительный поезд со станции Улан-Удэ. Движение поездов на участке было восстановлено 12 мая в 20:07. На график следования пассажирских поездов происшествие не повлияло.

Как сообщили в ВСЖД, для координации работ по ликвидации последствий был создан оперативный штаб. Причины происшествия устанавливаются.
Бурятия сход с рельсов железная дорога

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