14 мая

13 мая

Популярное

В райцентре Бурятии ремонтируют центральную улицу

В райцентре Бурятии ремонтируют центральную улицу
Общество,  Фото:пресс-служба минтранса РБ
Работы должны быть завершены до августа

В Бурятии, в селе Курумкан ремонтируют одну из центральных улиц. Объект протяжённостью около 860 метров, ремонтируют благодаря госпрограмме, сообщает министерство транспорта РБ.

По дороге на улице Школьной подрядная организация уже демонтировала старое покрытие. Впереди ― устройство выравнивающего и верхнего слоёв дорожного полотна, устройство тротуаров, ограждения, установка дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки.

- Улица Школьная примыкает к региональной дороге Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян. По улице расположены администрация сельского поселения «Курумкан», МФЦ, отделение социального фонда России, банк, «Энергосбыт», автостанция, предприятия общепита и магазины. Кроме того, по ней проходит маршрут школьного автобуса, - отметили в министерстве.

Выполнить ремонтные работы в полном объёме подрядная организация должна в срок до августа этого года.

- Примечательно, что ремонт автомобильной дороги по одной из главных улиц селе Курумкан, будет проведён в год 80-летнего юбилея района, — заявил глава Курумканского района Леонид Будаев.
Бурятия Курумканский район дорожный ремонт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В райцентре Бурятии ремонтируют центральную улицу
В райцентре Бурятии ремонтируют центральную улицу
Общество, 14.05.2024
Работы должны быть завершены до августа
В России напишут экологический диктант о Байкале
В России напишут экологический диктант о Байкале
Общество, 14.05.2024
Акция состоится уже завтра, 15 мая
В Забайкалье считают птиц и гнёзда
В Забайкалье считают птиц и гнёзда
Общество, 14.05.2024
В Даурии проходят учёты пернатых и их гнездовий
В Иркутске последние звонки прозвенят 24 и 25 мая
В Иркутске последние звонки прозвенят 24 и 25 мая
Общество, 14.05.2024
Школы города окончат более 3600 одиннадцатиклассников
В Иркутской области назвали популярные имена среди новорождённых
В Иркутской области назвали популярные имена среди новорождённых
Общество, 14.05.2024
В регионе озвучена статистика по именам младенцев за январь-апрель этого года
В Бурятии медведи «совсем совесть потеряли»
В Бурятии медведи «совсем совесть потеряли»
Общество, 14.05.2024
«Машу и трёх медведей» опять видели в местности Монахово
Иркутские учёные предупредили о сильнейшей магнитной буре
Иркутские учёные предупредили о сильнейшей магнитной буре
Общество, 14.05.2024
На солнце идут мощные непрерывные вспышки
В Улан-Удэ на «Кубке горсовета» по баскетболу поборются свыше 60 команд
В Улан-Удэ на «Кубке горсовета» по баскетболу поборются свыше 60 команд
Общество, 14.05.2024
Впервые участие примут дети из коррекционных школ
На Бурятию надвигаются дожди и грозы
На Бурятию надвигаются дожди и грозы
Общество, 14.05.2024
А на некоторые районы в середине мая обрушится мокрый снег

В Улан-Удэ часть домов остаются без горячей воды
В Улан-Удэ часть домов остаются без горячей воды
Общество, 14.05.2024
Из-за порывов на сетях ГВС там появится позже, чем планировалось
В столице Бурятии забьют 17 фонтанов
Общество, 14.05.2024
Один из них заработает в День пограничника

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^