Подписан соответствующий документ
Отопительный сезон в Джидинскои районе Бурятии завершится 17 мая. Об этом сообщили в администрации района.
«В связи с установившейся среднесуточной температурой наружного воздуха на уровне +8 °С и выше в течение 5 суток подряд, а также благоприятными прогнозами погоды на длительный период времени, отопительный сезон 2023-2024 гг. будет завершён 17 мая 2024 года», - говорится в сообщении администрации.
Руководителям организаций, осуществляющих эксплуатацию производственно-отопительных и отопительных котельных, тепловых сетей и теплопотребляющих установок, поручено приступить к проведению гидравлических испытаний трубопроводов и оборудования. Также поручено начать подготовку к отопительному сезону 2024-2025 годов.
Как сообщал «Байкал-Daily», отопительный сезон в Улан-Удэ завершился 10 мая.
В Джидинском районе Бурятии завершается отопительный сезон
Общество, Фото:
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