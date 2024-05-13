В Бурятии рассказали подробности о молодожёнах из Улан-Удэ, заключивших союз на ВДНХ

На выставке «Россия» прошла массовая свадьба

Молодая пара из Улан-Удэ, Тимур Бадмаев и Элизабет Бортонова, 12 мая стали участниками шествия брачующихся на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Сотрудники ЗАГСа Москвы провели официальную регистрацию для 150 молодожёнов со всей страны.

После заключения брака Тимур и Элизабет принимали гостей и молодожёнов из других регионов страны на стенде Бурятии на выставке-форуме «Россия».

Татьяна Быкова, министр социальной защиты республики, рассказала ещё до церемонии бракосочетания на ВДНХ в своём телеграм-канале о паре из Улан-Удэ.

«Это была любовь с первого взгляда», - отметила Быкова:

«Так говорят жители Улан-Удэ Тимур Бадмаев и Элизабет Бортонова полтора года спустя после своего знакомства. Им довелось встретиться в знаменательный день - 23 февраля в одном из заведений столицы Бурятии».

По признанию Элизабет, уроженки канадского Торонто, Тимур произвёл на неё впечатление с первых минут их судьбоносной встречи.

- Можно сказать, что с этого дня мы больше не расставались. И за всё это время ни разу не поссорились, - отметила невеста. - До шести лет я жила в Канаде, у нас многодетная семья. У Тимура тоже, есть сестрёнка и брат. Поэтому мы мечтаем о большой семье, в которой будет много детишек.

Тимур - уроженец Улан-Удэ. Он родился в семье Баира и Саяны Бадмаевых, является старшим ребенком в семье.

- Я работаю в пресс-службе Федерации борьбы Бурятии, Лиза работает в Росгвардии. Мы любим заниматься активными видами спорта, - рассказал жених. - С детства мне всегда говорили что мужчина должен быть ответственным и честным, быть хозяином своих слов и никогда не сдаваться и не унывать. Я думаю это простая и правильная истина, которой и мы будем учить своих детей.

У молодой семьи есть уже большие планы.

- В первую очередь - жить в согласии и любви. Ну и главное - завести много детишек! – отметил Тимур.

- Мой будущий муж - самый лучший мужчина на свете!

Первыми, кто поздравил молодожёнов после церемонии регистрации брака, стала делегация из числа сотрудников минсоцзащиты Бурятии. В память об этом знаменательном дне супружеской паре подарили календарь Улзы.

- Этот календарь выполнен из натурального дерева, в виде бурятского орнамента «улзы», который символизирует счастье, благополучие, долголетие, - объяснил в своём поздравительном слове директор социального центра «Малышок» Сэсэг Васильева. - Пусть он будет наполнен для наших молодожёнов только счастливыми днями! Он будет служить создавшейся семье на протяжении долгих лет. Буддисты считают его вечным календарём.