Дмитрий Маликов проведёт «Уроки музыки» для детей Иркутской области

Общество, Фото: личная страница Дмитрия Маликова

В мастер-классе примут участие учащиеся ДШИ региона



Мастер-класс для воспитанников детских школ искусств Иркутской области проведёт народный артист России Дмитрий Маликов. Творческая встреча состоится 25 августа в Иркутской областной филармонии. Она пройдёт в рамках социально-образовательного проекта «Уроки музыки».



Мастер-класс представляет собой интерактивное шоу для детей, которые учатся вокалу или игре на музыкальных инструментах. В нём примут участие более 200 юных талантов из Иркутска, Братска, Саянска, Тулуна, Нижнеудинского Чунского, Боханского, Черемховского районов и других муниципальных образований.



Проект «Уроки музыки» стартовал в 2012 году. Его цель – поддержка детского музыкального образования в России. В программе есть упражнения на развитие ритма и слуха, знакомство с талантливыми детьми из других регионов России, беседы о патриотизме и любви к Родине.



- За три года Дмитрий Маликов провёл 200 мастер-классов в областных и федеральных центрах России. Более 1500 детей, получающих музыкальное образование, смогли выступить с Дмитрием на одной сцене, сыграть с ним в дуэте на двух роялях, либо спеть под его аккомпанемент. Зрителями мастер-класса абсолютно бесплатно стали более 50 тысяч детей и их преподавателей, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



Возрастное ограничение: 6+.